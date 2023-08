On peut voyager au Portugal de manière illimitée pour 49 euros.

Le Portugal a instauré le 1er août dernier un sésame très intéressant. Et bonne nouvelle pour les vacanciers, ce National Rail Pass est ouvert à tous les Européens, explique le portail d'informations de l'espace Schengen.

Pour 49 euros, on peut ainsi circuler dans tout le pays du fado de façon totalement illimitée à bord des trains régionaux, à l'exception de certains tronçons comme les lignes Régua-Pocinho (ligne du Douro), Coimbra-Figueira da Foz (banlieue de Coimbra), Pinhal Novo-Évora et Pinhal Novo-Vila Nova da Baronia (ligne de l'Alentejo), Pinhal Novo-Tunes (ligne du sud).

Ce sésame s'achète comme n'importe quel abonnement dans un guichet, précise le gouvernement portugais.

Il n'y a aucune restriction d'horaire, d'origine ou de destination.

Néanmoins, il y a des exceptions à cet usage. Le pass ne permet pas d'emprunter les intercités, les interrégionaux ou encore les trains à grande vitesse du réseau Alfa Pendular. Par ailleurs, on ne peut pas non plus circuler dans les agglomérations de Porto, Lisbonne et Coimbra via les trains Urban.