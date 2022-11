"On peut faire des bénéfices sans transformer les corps des femmes en champ de bataille" : interview exclusive du docteur Mukwege

On ne vient pas les mains vides…

Le médecin connaît l’importance stratégique de son pays dans l’économie mondiale. Et elle ne date pas d’hier. Depuis les débuts de l’exploitation coloniale sous Léopold II jusqu’à la mondialisation débridée de ce début de 21e siècle, le Congo n’a cessé d’attirer les prédateurs.

"On ne vient pas les mains vides. Au contraire, le Congo a une grande importance pour le monde. Il n’y a pas de transition énergétique sans cobalt ni lithium, il n’y a pas nouvelles technologies sans tantale. Et où est-ce qu’on trouve ces minerais ? 60 à 80% de ceux-ci se trouvent en République démocratique du Congo ! Et donc je dis, nous faisons partie de la communauté internationale, du concert des nations, et nous devons être respectés comme tels. Le grand danger, c’est cette exclusion, c’est cette discrimination qui me paraît non justifiée." Une exclusion qui alimente aujourd’hui la colère des jeunes générations qui ne comprennent pas le silence de l’Occident face à leurs souffrances. "Ce silence pousse les plus jeunes à se tournent vers d’autres nations qui ne sont pourtant pas des solutions", ajoute le Docteur… en suggérant que c’est ce double standard appliqué par la communauté internationale vis-à-vis des souffrances des congolais et des Ukrainiens, par exemple, qui pousse une certaine jeunesse africaine à tendre les bras à la Russie.