"On peut être déçu qu'Alderweireld ait quitté les Diables Rouges, mais son choix a été payant"

Notre consultant, Clément Tainmont a un profond respect pour Toby Alderweireld. "Il a grandi à l'Antwerp. C'est une personne très simple, très humble. Il n'a eu aucun ego à revenir jouer dans le championnat belge. Il a respecté le championnat, les joueurs et les équipes jusqu'au bout. C'est un grand joueur."

Il ajoute, "c'est quelqu'un qu'il faut respecter et honorer, il mériterait une statut devant le stade. Il a amené la solidité, le vécu et l'expérience. Il ne jouait pas le match le plus important de sa carrière, mais il a démontré toute son importance et son expérience."

Du côté de notre journaliste, Pascal Scimè, "quand on entend les propos d'Alderweireld, on ne peut que souligner le champion qu'il est et saluer ce qu'il a réalisé. Lorsqu'il a quitté les Diables Rouges, il a décidé de partir en mission pour sa ville et de tenter de gagner des trophées avec son club."

Il termine, "on peut être déçu qu'il ait quitté les Diables Rouges, mais son choix a été payant."