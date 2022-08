On peut désormais créer du bois en laboratoire, solution à la déforestation ?

La chercheuse principale Ashley Beckwith explique, dans un communiqué du MIT, que ces cellules végétales fonctionnent de la même manière que les cellules souches humaines.

"Dans le corps humain, vous avez des hormones qui déterminent le développement de vos cellules et l’émergence de certains traits. De la même manière, en modifiant les concentrations d’hormones dans le bouillon nutritif, les cellules végétales réagissent différemment. Juste en manipulant ces minuscules composés chimiques, nous pouvons provoquer des changements assez spectaculaires en termes de résultats physiques."

L’équipe a utilisé ces nouvelles cellules végétales dans une imprimante 3D pour l’incuber et faire pousser du bois. Et cerise sur le gâteau : cette technique fait pousser du bois deux fois plus vite que dans la nature.