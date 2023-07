On peut désormais avoir un enfant de son partenaire jusqu’à 5 ans après sa mort

Laura doit attendre six mois avant de pouvoir concrétiser son projet. Six mois de deuil, de réflexion, imposés par la loi, qu’elle trouve tout à fait nécessaire. "Je devais passer de ‘on va devenir parents, Kobbe va devenir papa’, à ‘je vais être mère célibataire, on ne réfléchit pas à ce genre de choses en une nuit."

Après ces six mois, elle commence à sentir la pression. La loi, à ce moment-là, ne lui donnait que deux ans après le décès de Kobe pour utiliser son sperme, soit via une insémination artificielle, soit par une fécondation in vitro.

Il ne restait donc déjà plus qu’un an et demi. Elle contracte le CMV, cela retarde encore le processus. "Dans ces moments-là, on sent vraiment que l'horloge tourne." Aujourd’hui, elle est enceinte, elle doit accoucher dans le courant du mois de juillet. Tout au long de son combat, elle a sensibilisé l’opinion flamande à ce sujet. Le ministre fédéral de la Santé l’a entendue. Le délai est donc porté à 5 ans. Théoriquement, elle peut désormais envisager un deuxième enfant de ce père décédé.