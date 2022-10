On peut déjà agir contre la déforestation en achetant du café... sans café !

Entre 2004 et 2017, 43 millions d'hectares de forêts au sein des 24 fronts de déforestation identifiés par le WWF ont été détruits. Véritable symbole de la problématique, l'Amazonie, qui constitue le poumon vert de la planète en abritant 10% de la biodiversité mondiale et 550 millions de forêts denses, a perdu 15,4% de sa surface forestière au cours de cette même fourchette de temps.

En zone tropicale, l'agriculture constitue la première cause de la déforestation, indique le fonds mondial pour la nature.

Dans un rapport très fouillé dédié à faire le lien entre la consommation alimentaire des Européens et la destruction des forêts, l'ONG pointe l'Union européenne comme la deuxième plus grande responsable de la déforestation tropicale liée aux importations et aux émissions de CO2. Concrètement, cela s'est traduit par la destruction de 3,5 millions d'hectares de forêt entre 2005 et 2017. Six produits spécifiques sont importés et ont des conséquences néfastes sur les surfaces forestières sous les tropiques : le soja, l'huile de palme, la viande de bœuf, les produits dérivés du bois, le cacao et le café (dans l'ordre).