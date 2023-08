On peut créer du plastique biodégradable à partir de cadavres de mouches.

Pour proposer des sources de plastiques bio sans risque d'utilisation "concurrente", des chercheurs américains de l'université A&M (Texas) suggèrent de récupérer des déchets issus de l'élevage des mouches "soldats noires".

Utilisées pour leurs propriétés nutritives et élevées pour l'alimentation animale et la consommation de déchets, les larves de ces insectes présentent une courte espérance de vie une fois adultes et finissent le plus souvent au rebut.

Pourtant, leurs cadavres contiennent de la chitine, un polymère non toxique biodégradable.

Composée de sucre, on la retrouve chez certains crustacés tels que les crabes ou les crevettes.

Après avoir rincé, déminéralisé et décoloré la chitine extraite des corps des mouches, les chercheurs proposent de l'utiliser pour créer des matériaux comme les polycarbonates ou des polyuréthanes, des types de plastiques actuellement polluants puisque fabriqués à partir d'ingrédients issus de la pétrochimie.