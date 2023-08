"On peut aimer la vie même si elle est insensée" selon Bruno Humbeeck, spécialiste de la résilience

Pour Bruno Humbeeck, Albert Camus est un guide tout comme Boris Cyrulnick son mentor et son modèle : "Camus était un bon vivant et s’émerveillait de la vie. Il pensait que le monde était absurde, mais il disait qu’il faut aimer la vie non pas parce qu’elle a un sens mais pour qu’elle ait un sens. Il y a longtemps que personnellement j’ai renoncé à trouver un sens à la vie. On peut aimer la vie même si elle est insensée. En maison d’accueil, j’ai vu des personnes qui ont tricoté une vie pleine de sens alors que tout les prédisposait à s’anéantir".