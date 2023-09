On passe des Stones à Roger Waters dans notre Journal du Rock de la semaine, sans oublier U2, Bruce Springsteen, Depeche Mode et Brian May

Les Rolling Stones réussissent un retour brillant avec Hackney Diamonds, ce premier album en 18 ans dont nous venons de découvrir " Sweet Sounds Of Heaven ", titre commun avec Lady Gaga et Stevie Wonder. On a aussi appris qu’une tournée en hologramme pourrait exister à titre posthume, que Mick Jagger préférerait offrir son catalogue à une bonne œuvre qu’à ses enfants, que Keith Richards n’aime pas le rap et qu’il commence tout juste à s’habituer à sa vie saine, lui qui a arrêté les cigarettes en 2019, l'héroïne en 1978 et la cocaïne en 2006.

Un nouveau documentaire The Dark Side of Roger Waters, explore les allégations d’antisémitisme à l’encontre du cofondateur de Pink Floyd. On y voit Bob Ezrin, le producteur de "The Wall" de Pink Floyd affirmer que Roger Waters avait eu un comportement antisémite à l’égard de l’agent du groupe, en l’insultant de - je cite - "putain de juif".

De bonnes et moins bonnes nouvelles pour Bruce Springsteen cette semaine ! Il l’a entamée en fêtant ses 74 ans, avant de se voir contraint de repousser toutes ses dates de concert de 2023 à l’année prochaine. Un ulcère à l’estomac le contraint au repos total jusqu’à la fin de l’année.

Brian May, du groupe Queen, a joué un rôle essentiel dans la mission de la NASA visant à ramener sur Terre le plus grand échantillon d'astéroïde jamais prélevé. Ce 24 septembre, il a été annoncé qu'une capsule contenant environ 250 g de roches et de poussières prélevées sur l'astéroïde Bennu avait été parachutée dans le désert de l'Utah grâce au système de stéréoscopie dont il est expert.

On va encore profiter de belles images offertes par Depeche Mode ! Celles du clip de de "My Favourite Stranger", réalisé par Anton Corbijn, mais aussi du clip du tout nouveau U2, "Atomic City"!