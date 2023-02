On parle de Douglas Engelbart, le papa de la souris, dans ON N’EST PAS DES IENCLI – LIVE

En conclusion, les contributions de Douglas Engelbart à l’informatique ont eu un impact considérable sur la technologie et la société. C’était un visionnaire qui a fait avancer de nombreux domaines de l’informatique, notamment en introduisant des concepts clés et toujours pertinents aujourd’hui, tels que la souris, l’hypertexte, le traitement de texte et la vidéoconférence.

Engelbart a également fondé le Bootstrap Institute, une organisation qui a poursuivi son travail de recherche et de développement dans le domaine de l’IHM. Son héritage se poursuit encore aujourd’hui, avec l’évolution continue de l’interaction homme-machine et des technologies émergentes telles que la réalité augmentée et virtuelle. Les contributions de Engelbart ont contribué à façonner l’avenir de la technologie et ont permis d’améliorer notre qualité de vie et notre productivité de manière significative.