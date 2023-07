"On oublie qu'on est malades et on s'amuse": à Malmedy, un camp de vacances accueille des enfants atteints de cancer

Cette semaine, en province de Liège, des enfants et adolescents cancéreux essayent d'oublier leur maladie. Ils participent à un camp organisé par la fédération contre le cancer. Nous sommes allés à leur rencontre.

L'objectif, c'est qu'ils aient quand même des vacances

Le camp Tournesol permet à 45 enfants et adolescents atteints de cancer de passer quelques jours au grand air, au Val d'Arimont à Malmedy. Au programme, il y a notamment des activités de chant et de danse.

C'est du personnel de la toute nouvelle école de danse de Liège, la Mosa Ballet School, qui anime les activités. "Ici, on est essentiellement là pour leur apporter de la joie, pour qu'ils s'amusent et pour qu'ils se détendent puisque l'objectif du camp, c'est qu'ils aient quand même des vacances" explique Laura Dethier, responsable du programme social à la Mosa Ballet School.

Les participants sont totalement dépaysés et sont loin des services d'oncologie des hôpitaux. Des médecins et du personnel infirmier sont tout de même présents pour veiller sur eux, ce qui rassure les enfants car ils doivent continuer à prendre leurs traitements.

On oublie vraiment qu'on est malades

Les participants au camp apprennent à se connaître au travers de multiples activités et tentent d'oublier leur maladie. "Ça fait vraiment du bien car à part le moment où on nous donne les médicaments, on oublie vraiment qu'on est malades, on est là comme dans un camp de vacances, et on s'amuse tous ensemble."

Ce type de séjour avait été suspendu à cause de la crise sanitaire. Cette semaine, les affaires reprennent et c'est bon pour le moral.

L'aventure humaine de ce groupe est exceptionnelle, raison pour laquelle le camp de l'an prochain est déjà réservé.

Regardez ci-dessus notre vidéo.