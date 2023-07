On observe une explosion de vie tous les 36 millions d’années sur Terre

Tous les 36 millions d’années, une explosion de nouvelles espèces marines est observée et la tectonique des plaques expliquerait ce phénomène qui perdure depuis 250 millions d’années.

On sait que l’évolution des espèces n’est pas un processus doux et linéaire, ce serait plutôt une bataille avec des rebondissements inattendus et des pertes brutales.

Grâce à une analyse des archives fossiles et géologiques des dernières 250 millions d’années, des scientifiques ont pu relever un changement du niveau de la mer entraînant l’apparition de nouvelles espèces. Ce changement de niveau et cette explosion de nouvelles vies suivent un cycle de mouvement tectonique de 36 millions d’années.

"Les cycles durent 36 millions d’années en raison de schémas réguliers dans la façon dont les plaques tectoniques sont recyclées dans le manteau de convection, la partie mobile de la Terre profonde, semblable à une soupe chaude et épaisse dans une casserole, qui se déplace lentement", explique le géoscientifique Dietmar Müller de l’Université de Sydney dans une interview à Eurekalert.

Dietmar Müller éclaire sur la manière dont les mouvements tectoniques influencent le transfert de l’eau sur Terre : "ils entraînent des fluctuations dans les inondations et l’assèchement des continents, avec des périodes de mers peu profondes étendues qui favorisent la biodiversité."

L’étude, publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences, explique comment ce changement de niveau des mers entraîne une grosse perturbation chez de nombreux écosystèmes, provoquant ainsi une lutte de survie entre les espèces puis la création de nombreuses nouvelles formes de vie pour combler les nouvelles niches créées.