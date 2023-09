"On nous regardait bizarrement" : Ben’Do raconte comment il a fait connaître son nouveau single "Tu m’oublieras"

Ben’Do était l’invité du 8/9 pour son nouveau single Tu m’oublieras. Un titre qu’il a voulu faire découvrir à sa manière dans différentes villes belges, comme il nous le raconte dans l’émission.

Pour mieux faire connaître son nouveau morceau dans plusieurs villes, Ben’Do s’est baladé dans les rues en camion avec un écran géant. Un concept original, mais qui ne s’est pas déroulé sans accroc.

"Je trouvais le concept sympa et un peu différent, et on s’est fait jeter d’une ville assez vite", raconte-t-il. "J’ai eu un arrangement avec une boîte qui s’appelle CX-COM, qui m’a prêté un camion publicitaire avec un écran de 8 m2. On est passé dans toutes les villes de 10 heures du matin à logiquement 22h30, mais ça ne s’est pas vraiment passé comme prévu sur la fin. Je suis passé dans toutes les villes avec le son à fond et un énorme écran "Shazamez-moi".

On nous regardait bizarrement. Ce n’était pas hyper bien pris au début, puis on s’est quand même éclaté sur la fin.

Une opération qui a finalement quand même fonctionné : "il faut savoir que je suis en indépendance totale", explique Ben’Do, "et les résultats sont quand même très bons pour cinq jours d’exploitation. J’ai eu beaucoup de retours, à Bruxelles on s’est vraiment éclaté, et on va refaire plein d’actions comme ça."