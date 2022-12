"On nous a gâtés pour Noël" : menu de fêtes au Resto du cœur "L’autre table" à Laeken

Il y a foule ce vendredi matin à "L’autre table", le Resto du cœur de la commune de Laeken à Bruxelles, où près de 200 personnes, pour l’essentiel des seniors, sont venues se régaler du menu de fête spécialement concocté pour eux par les travailleurs du restaurant en cette avant-veille de Noël.

À la maison, on se sent seul

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les clients du jour semblent ravis. C’est le cas de Jenny, cliente habituelle du resto : "Tout est très bon ! Aujourd’hui on est nombreux parce qu’on nous avait promis qu’on aurait un plat spécial. Il est très bon mais je dois dire que c’est tous les jours très bon. Je viens ici parce qu’à la maison, on se sent seul et qu’on a besoin de sortir et de faire connaissance avec les autres."

On nous a gâtés

"Là, on nous a gâtés pour notre fête de Noël. Un grand bravo pour l’équipe de la cuisine qui prépare tout ça ! Parce que c’est énorme, chapeau ! "

Une équipe qui a mis les petits plats dans les grands, histoire d’offrir le meilleur aux bénéficiaires du resto pour cette avant-veille de Noël. Luc Franckart, formateur et chef de cuisine du resto du cœur de Laeken depuis 18 ans raconte.

"Aujourd’hui on propose un menu plus élaboré : une tomate crevette en entrée, des roulades de faisan avec une petite sauce de volaille et du poivre vert. On a aussi du gratin dauphinois avec des légumes méditerranéens. Comme dessert, on a un petit glacé tom-pouce sur un lit de crème anglaise. "

J’ai eu, comme tout le monde dans la vie, à un moment donné, des hauts et des bas.

Mais qu’on ne s’y trompe pas, le Resto du cœur ne fait pas que distribuer des repas à ceux qui en ont le plus besoin, c’est aussi un lieu de rencontre et d’entraide ou chacun peut apporter quelque chose, y compris les bénéficiaires.