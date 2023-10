"On ne propose pas assez d'activités extrascolaires gratuites" : le sport comme vecteur d'intégration

Créé en 2018 sur base du modèle de l’association française Sport dans la Ville, Sport2Be a pour objectif de faciliter l’insertion socio-professionnelle des jeunes en difficulté à travers le sport.

En Belgique, 1 jeune sur 5 grandit dans la pauvreté. Il est parfois compliqué pour ces jeunes d'avoir une activité extra-scolaire. Pourtant, grâce au sport, un jeune peut acquérir de la confiance en soi et assurer son bien-être physique et mental.

Face à cette situation, plusieurs idées sont mises en place pour aider les jeunes à se développer. Parmi celles-ci, Sport2Be. Ici, on s’efforce de rétablir une égalité des chances en favorisant l’insertion sociale et professionnelle de jeunes issus de quartiers plus fragiles. En plus du sport, l’association vise à permettre à chaque jeune de trouver un accès à l’emploi plus tard.

Pour cela, Sport2Be offre un tremplin aux jeunes via un dispositif d’accompagnement du sport à l’emploi. L'association propose plusieurs types d'activités sportives gratuites mixtes hebdomadaires et encadrées à plus de 1.200 jeunes en Région Bruxelles-Capitale et à Tongres en Flandre. La gratuité des activités proposées est essentielle.

"C'est gratuit, parce que pour avoir plus de monde et pour que le sport puisse être accessible aussi à tous", explique Imane El Rhifari, responsable chez Sport2Be. "Car ce n'est pas toujours évident pour une famille avec plusieurs enfants de payer le coût d'une cotisation pour chaque enfant."

Chaque semaine donc, ce sont plus de 1200 enfants qui grâce à une quarantaine de coaches sportifs peuvent bouger en faisant du football, de la danse, de la boxe, du basket et du street soccer.

"Il y a même énormément de valeurs à partager et chaque coach à des valeurs aussi, qu'il essaye de partager avec les enfants. On essaye de les faire partie d'un groupe et d'avoir du respect. Il y a aussi le dépassement de soi. Et même s'ils n'ont pas facile, chacun se dépasse à son niveau. Il y a encore plein d'autres valeurs comme la bonne humeur, la politesse et le fait d'être positif", explique l'un des 40 coaches sportifs, Abdellah Mossaoui.

Depuis 2021, la filière Job2Be a été intégrée au projet. Également gratuite, elle s’adresse plus spécifiquement aux jeunes de 16 à 25 ans qui ont besoin d’aide pour décrocher un emploi ou une formation.

Au total, plus de 90 jeunes ont participé l’année passée aux différentes activités proposées pour les accompagner dans leur développement professionnel. Près de 65 expériences professionnelles ont été décrochées grâce Job2Be depuis son lancement.