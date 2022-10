"On ne peut pas ignorer les NFT" selon Thaddaeus Ropac, galeriste international

L’art NFT, certifié par des jetons numériques réputés infalsifiables qui permettent de le vendre à des prix atteignant des millions, est un sujet d’avenir incontournable, affirme à l’AFP l’éminent galeriste Thaddaeus Ropac.

Propriétaire de plusieurs galeries, à Londres, Paris, Salzbourg ou Séoul, cet Autrichien expose et vend les œuvres d’immenses artistes comme l’Américain Robert Rauschenberg décédé en 2008, et de jeunes talents. Il s’exprimait en marge de la foire d’art moderne et contemporain "Paris + par Art Basel", qui succède à la Fiac sous l’égide du géant suisse Art Basel, leader mondial du secteur.

Que pensez-vous des NFT ?

C’est un domaine qu’on ne peut ignorer car on va en entendre parler de plus en plus à l’avenir.

La qualité des œuvres qu’on voit jusqu’à présent n’est pas celle qui m’intéresse mais les artistes vont y avoir de plus en plus recours et c’est pour ça qu’on doit s’en occuper et le prendre au sérieux.

Quelles sont vos premières impressions sur cette nouvelle foire, "Paris + par Art Basel" ?

C’est une très, très bonne édition. Les galeries sont venues à Paris avec une offre d’une qualité exceptionnelle et le succès est déjà là, c’est incontestable. On entend beaucoup de langues différentes, les Américains sont de retour. Nous-mêmes avons déjà très bien vendu. Nous avions bien préparé la plupart des ventes et donc il n’y a pas de grosse surprise.

Paris a toujours été une place importante pour le marché de l’art. La Fiac, qui existait depuis des décennies, nous a été très profitable.

En ce moment, la capitale française vit une renaissance dans le domaine de l’art contemporain, les collectionneurs du monde entier reviennent, des galeries internationales s’y installent, ce qui est lié en partie au Brexit. C’est aussi parce que Paris a toujours été attrayante pour le monde de l’art et de la culture, et elle le devient encore davantage avec ses musées iconiques et ses nouveaux lieux dédiés à l’art contemporain comme la Fondation Vuitton, Lafayette Anticipations, la Bourse de Commerce…

Les femmes artistes semblent revenir en force…

Oui, les femmes artistes jouent un rôle de plus en plus important aujourd’hui sur la scène artistique et sur le marché de l’art et c’est essentiel. Pendant longtemps, ce rôle a été négligé ; leur importance est reconnue, cela devait arriver, c’est maintenant et c’est bien.

Aux côtés d’artistes confirmés comme Georg Baselitz, nous exposons ici des artistes femmes de tout âge, la Chinoise Han Bing qui a 30 ans et travaille en France, ou Mandy El-Sayegh, 37 ans, à la double nationalité malaise et britannique, aux côtés de Martha Jungwirth, artiste viennoise âgée de 82 ans.