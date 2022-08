On n’est pas des pigeons : toutes les informations sur la rentrée !

Vous parliez de nouvel habillage graphique, qu’est-ce que cela va apporter à l’émission ?

F. J. : On a changé le logo du pigeon. C’est tout un travail fait par les graphistes et le réalisateur. C’était une volonté aussi de moderniser et dynamiser un petit peu ce pigeon, qui est très présent. On a formé un petit logo, totalement différent pour pouvoir faire “le coup d’œil de pigeon”, “le coup de bec de pigeon”, … et donc qu’on soit tous là avec nos humeurs et nos envies.

T. R. : Cela symbolise aussi le changement d’ère, le pigeon 3.0. On est aujourd’hui la troisième génération à animer l’émission et à chaque fois, cela a correspondu à un changement graphique, d’habillage. C’est donc aussi marquer l’entrée d’une nouvelle époque.

En parlant justement de nouvelle époque, quels sont les défis pour l’émission cette année ?

F. J. : On sait que cela va être une année extrêmement difficile pour les consommateurs, pour les ménages. On sait que tout va augmenter, que ce soit l’énergie ou les frais liés à la scolarité. On voit partout ça dans la presse aujourd’hui. L’idée des Pigeons est d’être là au plus proche des consommateurs, pour les sensibiliser aussi à différentes choses, pour les aider, leur faire gagner de l’argent et en tout cas ne pas en perdre plus qu’ils ne vont en perdre avec la hausse du carburant, du mazout, … On sait qu’on va vivre une année difficile et donc notre place est à côté des téléspectateurs pour essayer de leur ouvrir les yeux et de ne pas se faire avoir. Si on peut leur donner des conseils pour gagner quelques euros par-ci par-là, c’est essentiel.

T. R. : Quand on est en phase de crise, on alerte, on dénonce quand il faut dénoncer, mais on est là aussi pour rassurer, donner des repères et des conseils comme le disait Fanny. C’est vraiment l’équilibre à trouver entre les deux piliers.

Peut-on en savoir plus sur les actions de proximité de la semaine prochaine ?

F. J. : Toute l’équipe des Pigeons sera sur le terrain à partir de la semaine prochaine, mardi, mercredi et vendredi. On ira à Liège, à Charleroi et à Tournai et le but du jeu est d’être au plus proche des téléspectateurs, se dire qu’au lieu de se voir ou s’entendre à la radio, on vient à votre rencontre. On va proposer des démos parce qu’on est parfois pigeons sur certaines choses et là, on va prouver qu’on peut l’être ou pas avec des démos proposées par Carlo. On aura également la possibilité de prendre leurs messages, leurs avis pour des litiges car Annie sera là aussi. S’ils ont des problèmes, ils pourront enregistrer des petites vidéos pour qu’on essaie de les régler, que ce soit en radio ou en télévision. Le but du jeu, c’est de les rencontrer et de partager un bon moment avec eux avant la reprise télé. Au final, notre pause a été longue, les téléspectateurs nous ont manqué. On a eu la chance de retrouver nos auditeurs en radio mais pas encore nos téléspectateurs. Il faudra attendre le 5 septembre pour cela. Donc, comme c’est un peu trop long pour nous et que cela faisait longtemps, on revient sur les terrains et on vient à leur rencontre.

Enfin, quels seront les changements pour l’émission en radio ?

T. R. : On va se consacrer uniquement aux litiges, c’est-à-dire aider les gens à résoudre leurs problèmes. Fanny faisait référence au mazout mais ça peut aussi être des tas d’autres choses : une cuisine équipée qui n’est pas livrée, des arnaques sur internet, … On laisse tomber l’actu Conso parce qu’on estimait qu’il nous fallait une heure et demie pour régler tous les litiges. Désormais, chacun dans l’équipe aura son dossier à défendre du début à la fin, que ce soit Audrey ou Martin. Martin sera d’ailleurs sur le terrain tous les jours car on s’est rendu compte que sortir du studio faisait parfois bouger les choses. On retrouvera Annie évidemment. Chacun prendra son dossier à bras-le-corps avec l’idée de dire : “On le démarre mais on le termine ensemble”.

On n’est pas des pigeons, dès le 5 septembre sur La Une et en replay sur Auvio.