"On n’est pas des IENCLI", la nouvelle émission high-tech de la RTBF

IENCLI ou PAS IENCLI ?

IENCLI : nom commun, invariable.

Du verlan "client". Désigne celui ou celle qui accepte les règles et/ou les conditions d’un produit, d’une marque. Qui se fait avoir par le marketing, comme un pigeon

Aurélien, Mathis et Gauthier présenteront également leurs astuces, leurs conseils et recommandations afin de ne plus se faire avoir, pour ne plus être un iencli ! Ou bien seulement quand ça en vaut la peine…