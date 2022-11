On n’est pas des IENCLI : épisode 6 – Réduire sa facture d’électricité grâce à son pc gamer ?

Combien consomme ton PC en électricité ? Cette semaine dans On n’est pas des IENCLI, Aurélien Sama et Gauthier de French Hardware te donnent des conseils pour réduire drastiquement la consommation d’électricité de ton PC GAMER en l’optimisant. Des astuces faciles et parfois insoupçonnées pour réduire ta facture d’électricité chaque mois !