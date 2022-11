On n’est pas des IENCLI : épisode 5 – Un wifi surpuissant facilement et sans rien débourser

Dans l’épisode 5, Mathis et Aurélien rencontrent quelques soucis de wifi dans leur studio. Plutôt que de se brancher par câble au modem, ils vont tenter plusieurs solutions pour augmenter la couverture de leur signal wifi et augmenter la vitesse de leur internet.



Découvrez leurs astuces dans l’épisode 5 disponible sur la chaîne YouTube de RTBF iXPé et sur Auvio !