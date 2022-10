On n’est pas des IENCLI : épisode 2 – Comment choisir le meilleur clavier gaming ?

Dans ce second épisode de "On n’est pas des IENCLI", nos tech experts Aurélien Sama et Gauthier de FrenchHardware t’expliquent tout ce qu’il faut savoir pour bien choisir ton clavier gaming. Avec l’évolution des fonctionnalités, les prix de certains modèles de claviers peuvent atteindre les 250€ et plus encore. À ce prix-là il vaut mieux être sûr de ce que l’on achète. Les différents formats et tailles, les switch, le RGB et les diverses fonctionnalités. Découvrez les recommandations de nos deux experts et leurs coups de cœur du moment pour tous les budgets.