On n’est pas des IENCLI : épisode 1 – Bien nettoyer son PC !

Dans ce premier épisode de "On n’est pas des IENCLI", Aurélien Sama et Mathis de FrenchHardware t’expliquent tout ce qu’il faut savoir sur le nettoyage de PC. Comment nettoyer correctement un PC ? Il faut s’attaquer à la poussière et à la saleté sans abîmer les composants les plus fragiles. Un exploit que nos deux experts relèveront dans ce guide ultime sur le nettoyage et le dépoussiérage de PC.