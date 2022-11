On n’est pas des IENCLI : en LIVE sur YouTube ce samedi 18h !

Après la diffusion de 5 capsules dédiées aux conseils tech allant des astuces de nettoyage de son PC, aux conseils du choix de son clavier, en passant par le choix du meilleur casque audio, "On n’est pas des Iencli", l’émission high-tech de RTBF iXPé vous propose une spéciale Live ce samedi 12 novembre sur la chaîne YouTube de RTBF iXPé.

Dès 18 heures, Aurélien-Sama, la référence tech sur YouTube, Mathis & Gauthier de French Hardware reviendront sur les sujets abordés dans les derniers épisodes et feront le point sur l’actu hightech.

L’occasion aussi pour eux de répondre aux nombreuses questions et commentaires. Et aussi, un quizz sera organisé pour mobiliser vos connaissances (ou non) sur le thème du hardware en général !

Rendez-vous ce samedi 18 heures pour une pure soirée où on mange des barrettes de RAM et où on s’abreuve de watercooling !