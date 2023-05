"On n’est pas à l’abri d’une surprise" : Jean-Louis Lahaye croit aux chances belges à l’Eurovision

Parmi les favoris à la victoire finale, les bookmakers désignent la Suède, la Finlande, la France et l’Ukraine pour succéder au précédent vainqueur, le groupe ukrainien Kalush Orchestra. Mais pour Jean-Louis Lahaye, qui commentera la compétition aux côtés de Maureen Louys, rien n’est gagné ni perdu d’avance pour Gustaph, pourtant classé à la 32e place par les parieurs.

"C’est très marqueté Eurovision donc pour moi ce sera d’office en finale. Maintenant, qui peut dire qui va gagner ? […] On n’est pas à l’abri d’une surprise, et c’est ce qui fait tout le charme de l’Eurovision : on ne sait pas ce qui va se passer", estime-t-il. "On n’est sûr de rien. Et l’Eurovision, on ne sait pas si on est en train de fleureter avec le sommet de la magie et de l’intelligence ou si on se louvoie dans de la médiocrité la plus totale. On n’en sait rien."

C’est ça qui est génial avec l’Eurovision. Et s’il n’y a pas ce petit côté un peu ringard, étonnant, surprenant, ce n’est plus l’Eurovision.

La deuxième demi-finale et la prestation du candidat belge Gustaph est à découvrir le jeudi 11 mai dès 21 heures sur La Une. La finale aura lieu le samedi 13 mai, après un documentaire diffusé à 20h20 sur les plus beaux moments de l’Eurovision avec de nombreux invités.