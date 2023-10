"On n’a jamais vraiment arrêté" : Puggy présente son nouveau single après six ans d’absence

Le groupe Puggy était invité dans le 8/9 à l’occasion de leur tout nouveau single Never Give Up sorti le 6 octobre dernier. Ils nous racontent l’histoire qui se cache derrière la chanson et son clip, et reviennent sur leur longue absence.

Leur retour était attendu depuis six ans. Six ans pendant lesquels ils ont travaillé sur d’autres projets comme la télé, la production, les collaborations avec d’autres artistes et même des musiques de film. Pourtant, le groupe n’a pas vraiment été mis en pause : "On n’a jamais vraiment arrêté. On passe notre vie à créer, et donc dès qu’on a une bonne idée on la met de côté et on la présente", explique Romain Descampe. "Le problème, c’est toujours de trouver le temps pour composer, fignoler pour que ce soit vraiment bien et pertinent."

Ce qui donne donc le single Never give up, accompagné d’un clip à l’histoire originale, puisqu’ils ont décidé de faire appel à l’intelligence artificielle : "un des réalisateurs du clip avait reçu le texte de la chanson, et il l’avait mis dans ChatGPT. Il voulait juste voir ce qui se passait, et ce qu’il a reçu, c’est un scénario qui se passait dans un bureau, avec des situations comiques et tragiques. De ça, il a créé le scénario pour le clip", raconte Matthew Irons.

Ça a pris un petit peu de temps, mais on était là, on travaillait, et on était juste moins dans les médias.

Ce qui marque d’abord dans Never give up, c’est le changement de sonorités comparé aux précédents succès du groupe comme Lonely Town ou Last day on earth. "C’était surtout une recherche. Trouver un son qui convient à un groupe en 2023, il n’y en a pas tellement aujourd’hui", explique Ziggy.

"On a pris le temps de rencontrer beaucoup de jeunes artistes et apprendre plein de nouvelles astuces, ces nouvelles technologies qu’ils utilisent également, et ça a enrichi notre vocabulaire musical. Et vu qu’on n’a jamais voulu refaire le même disque et refaire les mêmes choses, qu’on aime changer les palettes, c’était l’opportunité de réapprendre un vocabulaire", appuie Matthew Irons.