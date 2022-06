Les plantes vertes n'ont jamais été aussi tendance, ce qui n'est pas pour déplaire à nos intérieurs. Qu'on les adopte pour leurs vertus dépolluantes, leur couleur, leur folie, elles habillent joliment nos habitations et sont de véritables éléments de décoration.

On choisit ses plantes avec soin en fonction de son espace de vie, de son budget et on ne les dispose plus n'importe comment et n'importe où. Non, on les assemble, on les suspend, on les met dans des pots colorés, dans des terrariums.