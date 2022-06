On ment bien plus qu’on ne le croit et ce n’est pas plus mal !

Tous les mensonges se valent-ils?

C’est donc tout à fait ok et normal de mentir dans la vie. Mais on peut quand même distinguer des mensonges anodins à but de pacification sociale ou pour des enjeux minimes des mensonges plus importants qui relèvent véritablement de la tromperie. Ces derniers évidemment, sont malsains et ne sont pas souhaitables.

À ce propos, il y a deux pathologies plus graves qui mettent en jeu le mensonge :

La mythomanie

Le personnel sait qu’elle ment mais elle ne peut pas s’en empêcher. Elle embellit la situation, masque les échecs, invente des histoires. Cela peut aller très loin et enfoncer la personne dans une spirale de mensonge dans laquelle elle ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il y a un film tiré d’une histoire réelle qui en parle très bien. L’adversaire avec Daniel Auteuil , où le personnage principal a fini par tuer femme, enfants et parents.

Le délire dans la cadre d’une psychose

La personne dans ce cas ne ment pas mais raconte n’importe quoi, parce qu’elle est persuadée de ce qu’elle dit : qu’elle est poursuivie par la CIA ou qu’elle a été enlevée par les extraterrestre. Cela peut donner l’impression d’un mensonge mais ça n’en est pas un, c’est l’expression de la réalité vécue par la personne délirante.