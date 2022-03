On mangera bientôt tous des algues, vous êtes prêts ?

Selon le cabinet d'expertise Technavio, le marché des algues est promis à une belle croissance. A l'horizon 2026, ce rayon devrait progresser en valeur de 6,74%, et peser 1,31 milliard de dollars.

Leur richesse en nutriments leur permet d'être considérées comme un substitut à la viande.

Et cela ne concernerait pas que les êtres humains. On pourrait tout à fait imaginer remplacer les protéines animales par ce substitut dans l'alimentation du bétail.

En ce qui concerne les microalgues, différentes des macroalgues comme les algues nori parce que les premières ne sont composées que d'une seule cellule, elles "croissent rapidement et présentent de ce fait des rendements à l'hectare près de dix fois supérieurs à ceux des végétaux terrestres cultivés", explique Pierre Colas, chargé de recherche à l'Inserm, à la station biologique de Roscoff, dans le magazine publié par l'institut scientifique. Et de révéler : "Elles n'empiètent pas sur les terres agricoles. Enfin, comme elles consomment du CO2 (via le processus de photosynthèse), elles peuvent capturer celui-ci si elles sont cultivées près des pôles industriels, et ainsi contribuer à lutter contre le réchauffement climatique".