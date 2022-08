"On m’a demandé d’abandonner à 20 km de l’arrivée" : La convocation surréaliste de Floris De Tier sur la Vuelta

Début de Vuelta tout à fait singulier pour le Belge Floris De Tier. Le coureur d’Alpecin-Deceuninck est l’invité de dernière minute de ce Tour d’Espagne pour remplacer le malheureux Oscar Riesebeek, tombé à l’entraînement jeudi à la veille du Grand Départ.

Cette Vuelta, De Tier ne s’attendait pas du tout à la disputer… vu qu’il était engagé sur le Tour du Danemark depuis mardi.

Alors qu’il était engagé en pleine 3e étape sur les routes danoises, le coureur de l’équipe Alpecin-Deceuninck a reçu un ordre tout à fait singulier.

"A 20km de la fin de l’étape, ils m’ont dit dans l’oreillette de m’arrêter. J’ai dit m’arrêter, mais pourquoi ??'. C’était particulier. 'On doit t’amener à la Vuelt' m’a-t-on répondu. J’ai fait demi-tour avec le vélo. Je suis rentré rapidement à l’hôtel", nous explique le coureur de 30 ans.

"On m’a ensuite amené à l’aéroport. Ça a pris une demi-heure. Je suis arrivé vers 16h15. J’avais mon avion à 18h. Et puis, je suis arrivé à Schipol pour pouvoir être au contre-la-montre de vendredi."

C’est donc avec 3 étapes dans les jambes en plus que ses collègues que De Tier s’est présenté au départ de cette Vuelta. Et on ne peut pas dire que le garçon ait eu le temps de souffler. De Tier a été mis à contribution dès la première étape en ligne de cette Vuelta ce samedi.

"J’ai fait mon boulot en tête de peloton en début de course pour rouler derrière l’échappée. Dans les 50 derniers kilomètres, j’ai laissé la main car mon boulot était fait."

Une entrée en matière plutôt animée donc pour De Tier, très motivé en vue des prochaines étapes. "Je veux tout faire pour aider l’équipe", conclut-il.