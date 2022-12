"On les oppose toujours, mais l’évolution du jeu de société n’a été possible que grâce au jeu vidéo"

Le Monopoly reste indéniablement la star ! Mais il est bien antérieur aux années 70.

Catan (Les Colons de Catane), arrivé en 1995, est un élément fondateur, selon Hélène Delforge.

" Catan, c’est vraiment un monument. Il va former une génération de pousseurs de cubes, de créateurs de routes et de petites villes avec des moutons ! Je pense que dans la culture générale globale, on devrait tous avoir au moins une fois joué à Catane !"

Loups-Garous, créé en 2001, a été écoulé à plusieurs millions d’exemplaires dans le monde. A l’origine, il s’agit de l’adaptation d’un jeu russe, Mafia, édité dans les années 80. Aujourd’hui, son nom évolue selon les pays, pour lui donner une appartenance locale. Ainsi, en France, il est appelé Loups-garous de Thiercelieux, un village qui existe réellement.

Le livre nous fait découvrir les coulisses de création du jeu, : le patron d’Asmodée, l’éditeur originel du jeu, n’était, au début, pas très convaincu, parce qu’il avait été très vite éliminé du jeu. Il a eu bien raison de se raviser, puisque c’est l’un des plus gros succès de ces 20 dernières années !

Jenga est également un gros best-seller. On apprend qu’il a été créé par une Anglaise, Leslie Scott, dans les années 70. Elle vivait en Afrique, y jouait en famille, persuadée que ce jeu existait. A son retour en Angleterre, ses amis lui ont vivement conseillé de le publier.

"Et ce n’est pas juste des petites lattes de bois qu’on empile et dont il faut en retirer certaines tout en gardant l’équilibre ; il y a un vrai calcul dans Jenga, elles ne sont pas les mêmes."

7 Wonders est le jeu le plus primé au monde. On peut aussi bien y jouer à deux dans la version duel, qu’à 7 en jeu de stratégie, en 30 minutes, et sans attendre son tour car on y joue tous en même temps !