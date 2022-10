"On l’attend et on sait qu’il essaie de revenir le plus rapidement possible" : Romelu Lukaku, toujours blessé, va manquer le match face à Barcelone

Romelu Lukaku ne sera pas rétabli pour le match de Ligue des champions mardi contre le FC Barcelone, a indiqué lundi l’entraîneur nerazzurro Simone Inzaghi, qui pourrait également se passer des services de Lautaro Martinez, victime d’une "fatigue" musculaire.

Un forfait de l’Argentin serait un coup dur alors que l’Inter est privée depuis fin août de Lukaku, touché à une cuisse. Le retour de l’international belge était espéré pour le match contre Barcelone mais a encore été repoussé de quelques jours, a confirmé Inzaghi.

L’absence au long cours de Romelu Lukaku "ne doit pas être une excuse" pour l’Inter Milan, a souligné le milieu de terrain Matteo Darmian en conférence de presse. "On sait bien sûr que Lukaku est un joueur important pour toute l’équipe. Mais on a de très grands joueurs en attaque et l’absence de Romelu ne doit pas être une excuse. On l’attend, et on sait qu’il essaie de revenir le plus rapidement possible. À nous de réussir à surmonter son absence, on a de grands attaquants."

Tous deux battus par le Bayern Munich, l’Inter Milan et le FC Barcelone vont sans doute se disputer le deuxième billet qualificatif du groupe C pour les huitièmes de finale de Ligue des champions dans leur double confrontation, mardi à San Siro puis le 12 octobre en Catalogne.