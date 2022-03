On exhume Ronny Shannon, Songwritter d’Aretha Franklin et des Whispers !

Voilà bien un chanteur à la discographie plus que réduite, à peine huit morceaux publiés en quatre 45 tours. Mais, si ces quelques titres n’ont pas fait de Ronnie Shannon une superstar de la soul, c’est plutôt du côté de son travail d’auteur-compositeur qu’il faut aller fouiller. Et là, quelle surprise !

Ronnie (ou Ronny) Shannon, chanteur donc, mais aussi producteur et surtout songwriter de Detroit va composer une foule de succès pour The Dynamics, LaJay Alexander, Bettye LaVette et aussi The Whispers. Ainsi, notre homme est un génie de l’écriture et de la chanson, on retrouve sa patte et ses compositions tout au long de l’histoire de soul music, et cela, en brouillant les pistes. Pas moins de treize variantes de sa signature apparaissent sur des singles et des albums. C’est un véritable jeu de piste pour retrouver ses compos, et un sacré casse-tête pour les collectionneurs voulant rassembler son œuvre.