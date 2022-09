On évoque le tandem Gamble and Huff, inventeur du Philadelphia Sound et leur poulain Johnny Williams

Après New-York et le label Diamond Records, nous voici en Pennsylvanie, et plus précisément à Philadelphie : la culturelle, l’historique, la cité de Rocky Balboa ! Philadelphie, l’amitié fraternelle, d’après la ville antique d’Asie Mineure. Fraternité, il en est question avec le tandem Kenny Gamble et Leon Huff, auteurs-compositeurs-producteurs et aussi inventeur du Philadelphia Sound.

Sur leur carte de visite conjointe : Excel Records, Gamble Records, Neptune, et enfin dès 1971 : Philadelphia International Records. Parmi les "poulains" de Gamble & Huff : Teddy Pendergrass en solo ou avec les Blue Notes d’Harold Melvin, Billy Paul, Lou Rawls, les O’jays ou encore le mega-groupe MFSB !