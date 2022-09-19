Ми вимикаємо світло на валлонських автострадах | On éteint les lumières sur les autoroutes wallonnes

Зіткнувшись з енергетичною кризою, Валлонія вимикає від освітлення значну частину своїх автомагістралей з 19 вересня, оголосив міністр енергетики та інфраструктури Валлонії Філіп Генрі (Ecolo).

1 вересня обласна влада прийняла рішення зменшити освітлення доріг і автомагістралей у межах доцільності та дотримання безпеки дорожнього руху. Мережа Валлонії, яка керує дорогами, дала зелене світло реалізації цього заходу. Зокрема, вимкнення ліхтарів з 22:00 до 5:00 ранку стосується центральної берегової частини автомагістралей, тобто 20 000 вже модернізованих світлових точок. Освітлення обмінників не буде змінено. Світлодіодні лампи також можна цілеспрямовано перезапустити за будь-яких обставин, наприклад, у разі аварії чи зимових злив, уточнює міністр. Відповідно до цього, потенційна економія, створена цим рішенням, становить близько 400 000 євро в цінах на енергію в 2022 році і може бути набагато більшою в 2023 році. Міністр Філіп Анрі заявив, що громадяни очікують, що органи державної влади "також докладуть зусиль для зменшення споживання енергії". Це реалізація екстрених заходів, прийнятих Валлонією.