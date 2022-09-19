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Ukraine - Україна

Ми вимикаємо світло на валлонських автострадах | On éteint les lumières sur les autoroutes wallonnes

il y a 46 minutesTemps de lecture2 min
Par Belga

Зіткнувшись з енергетичною кризою, Валлонія вимикає від освітлення значну частину своїх автомагістралей з 19 вересня, оголосив міністр енергетики та інфраструктури Валлонії Філіп Генрі (Ecolo).

1 вересня обласна влада прийняла рішення зменшити освітлення доріг і автомагістралей у межах доцільності та дотримання безпеки дорожнього руху. Мережа Валлонії, яка керує дорогами, дала зелене світло реалізації цього заходу. Зокрема, вимкнення ліхтарів з 22:00 до 5:00 ранку стосується центральної берегової частини автомагістралей, тобто 20 000 вже модернізованих світлових точок. Освітлення обмінників не буде змінено. Світлодіодні лампи також можна цілеспрямовано перезапустити за будь-яких обставин, наприклад, у разі аварії чи зимових злив, уточнює міністр. Відповідно до цього, потенційна економія, створена цим рішенням, становить близько 400 000 євро в цінах на енергію в 2022 році і може бути набагато більшою в 2023 році. Міністр Філіп Анрі заявив, що громадяни очікують, що органи державної влади "також докладуть зусиль для зменшення споживання енергії". Це реалізація екстрених заходів, прийнятих Валлонією.

 

On éteint les lumières sur les autoroutes wallonnes

Face à la crise énergétique, la Wallonie éteindra une grande partie de ses autoroutes dès ce 19 septembre annonce le ministre wallon de l'Énergie et des Infrastructures, Philippe Henry (Ecolo).

Le 1er septembre dernier, le gouvernement régional avait décidé de réduire l'éclairage routier et autoroutier, dans les limites de la faisabilité et le respect de la sécurité routière.  Le réseau wallon qui gère les routes a donné son feu vert à la mise en œuvre de cette mesure.  Concrètement, l'extinction des éclairages, entre 22h00 et 05h00, concerne la berme centrale des autoroutes, soit 20.000 points lumineux déjà modernisés. L'éclairage des échangeurs n'est pour sa part pas modifié. Les lampes LED pourront par ailleurs être relancées de manière ciblée en toute circonstance, en cas d'accident ou d'averses hivernales par exemple, précise le ministre. Selon ce dernier, le potentiel d'économie généré par cette décision s'élève à quelque 400.000 euros aux prix de l'énergie en 2022 et pourrait être bien plus important encore en 2023. Pour le ministre Philippe Henry les citoyens attendent des pouvoirs publics qu'ils fassent eux aussi des efforts pour réduire leur consommation énergétique. Il s'agit ici de la concrétisation d'une mesure d'urgence prise par la Wallonie.

 

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