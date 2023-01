"On est tous très déçus" résume Mignolet, "on a été chanceux" reconnait Debast

Le FC Bruges a dominé Anderlecht, mais les Mauves ont arraché une unité dans le choc de la 20e journée de Pro League (1-1).

"On est tous déçus avec ce résultat. On a livré un très bon match, on mérite de le gagner. Avec nos occasions, on devait marquer le deuxième et le troisième but. Si ça reste 1-0, tu sais que le match peut tourner sur une occasion. Sur leur but, le ballon est dévié deux fois. On a montré nos qualités, ça c’était bien. On a déjà vu beaucoup de choses en deux semaines avec le nouveau coach. Il voulait plus d’intensité en deuxième période et on a montré cela. On a des occasions pour marquer, on aurait dû le faire. On manque peut-être un peu de confiance, c’est vrai", a indiqué le Brugeois Simon Mignolet au micro de la Pro League.