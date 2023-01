"On est redevenu les musiciens que nous sommes" : le groupe français Hyphen Hyphen dévoile leur nouvel album

Invité du 8/9, le groupe "Hyphen Hyphen" est venu parler de son troisième album "C’est la vie". L’occasion pour eux de livrer, au passage, quelques ressentis.

Ils sont trois, Santa, Adam et Line, originaires de Nice et se connaissent depuis leurs 15 ans. Après avoir sorti "Don’t Wait for Me" plus tôt cette année et "Too Young", la chanson officielle de TF1 pour l’UEFA Women’s Euro, Hyphen Hyphen présentent leur nouvel album "C’est la vie" prévu début 2023.

Les lauréats du Meilleur Groupe Live aux "Victoires de la Musique" en 2016 sortiront, en effet, leur nouvel opus le 20 janvier, une semaine avant leur concert à l’Ancienne Belgique. Entre énergie et émotion, le 27 janvier sera un beau moment de partage en live, plein de couleurs, de bonne humeur et d'authenticité :

On part du piano voix, ce qui fait que les chansons sont construites autour de la voix. Et on est redevenu les musiciens que nous sommes. En studio, on enregistre en live pour garder cette énergie. On se cachait parfois trop derrière les productions. On voulait capturer le live, c’est plus brut, plus direct.

Ne manquez pas ce groupe pop rock queer à l’énergie débordante qui porte un message toujours plus fort de liberté et d’émancipation.