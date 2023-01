"On est fatigués": un an et demi après les inondations, le travail est loin d'être terminé pour les bourgmestres des communes sinistrées

A Limbourg, la crise des inondations finit par épuiser Valérie Dejardin dans sa fonction de bourgmestre: "Quand on devient bourgmestre, en tout cas pour ma part, c'était pour mener des projets positifs pour la commune, et pas gérer des crises répétitives. C'est beaucoup de boulot, c'est parfois ingrat pour très peu de reconnaissance. C'est vrai que, psychologiquement, ce n'est pas toujours facile et il faut pouvoir se dire qu'on est des êtres humains et se faire aider quand il faut. Ce que j'ai déjà fait à plusieurs reprises". Quant à une deuxième mandature de six ans à ce rythme-là: "Humainement, ce n'est pas tenable" confie la bourgmestre.

On en sort gratifié car on a beaucoup de reconnaissance de la population

De son côté, le bourgmestre d'Hamoir, Patrick Lecerf, veut tirer le positif de cette crise pour sa fonction: "C'est aussi pour venir en aide aux citoyens en difficultés qu'on exerce un mandat public, et je crois qu'on en sort gratifié parce qu'on a le sentiment d'avoir beaucoup de reconnaissance de la part de la population" explique-t-il. "Il n'y a rien qui vaut plus que la reconnaissance de la population." Et, malgré les difficultés de la tâche, la motivation est toujours là: "C'est vrai qu'une crise comme celle des inondations, il en découle aujourd'hui beaucoup de sujets de réflexion, beaucoup de travaux, par exemple autour du plan de secteur. Et donc tout ça, c'est motivant quand on aime la chose publique et quand on aime sa commune. On a envie de préparer sa commune à être meilleure demain, plus attractive demain, et plus résiliente à des situations de crise comme celle qu'on a vécue. Personnellement, je ne sais pas encore ce que je ferai en 2024, mais ce ne sera pas à cause des inondations que je me présenterai aux élections, ou pas. On a un peu trop la tête dans le guidon pour le moment."