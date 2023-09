"On est fait pour s’entendre" : une dramédie subtile sur la surdité

Du vécu

À 42 ans, Pascal Elbé est diagnostiqué malentendant. L’annonce de son handicap est tonitruante. Genre effet boulet de canon dans le cerveau de cet auteur-acteur-réalisateur. "Je l’ai mal vécu, parce qu’on est atteint dans son orgueil et dans sa dignité. Parce qu’on est diminué, confiait-il dans Hep Taxi!. Le moteur et la qualité d’un acteur, c’est l’écoute (…) j’ai été attaqué. J’allais dire amputé" précise-t-il à Jérôme Colin. Ajoutant : "J’aimais trop mon métier pour me plaindre et me replier". Dix ans plus tard, il tire de son handicap son troisième film, On est fait pour s’entendre, à l’instar des tragi-comédies italiennes qu’il adore.

Sorti en 2021, ce long-métrage est un subtil mélange entre une comédie romantique (l’histoire d’amour naissante entre deux voisins célibataires sur fond de sonotone à régler) et un drame sur la surdité. Sans s’apitoyer sur ce handicap qui est aussi le sien, Pascal Elbé s’en moque gentiment, avec bienveillance.

Comme une revanche sur la vie, il y soigne le son, évoquant avec tendresse et humour les difficultés du quotidien des personnes mal entendantes. Et pour raconter cette douce histoire, le réalisateur s'est entouré d'un joli casting : Sandrine Kiberlain, Emmanuelle Devos, Valérie Donzelli, François Berléand et Marthe Villalonga portent à ses côtés ce long-métrage qui vous donnera assurément envie de sourire.

