"On est encore très calme et solide" : Karel Geraerts serein avant de se déplacer à Genk

L’Union Saint-Gilloise est plus que jamais en bagarre pour le titre de champion de Belgique alors qu’un seul point ne la sépare du leader Antwerp à trois journées de la fin des Champions playoffs. Victorieux 3-0 face à Genk la semaine dernière, les Bruxellois affrontent à nouveau les Limbourgeois ce dimanche (18h30).

Un match que l’entraîneur des Saint-Gillois Karel Geraerts prédit bien différent par rapport à celui du match aller. "Genk n’était pas à son niveau habituel dimanche dernier. Il va jouer à domicile et je suis convaincu que Vrancken a préparé quelque chose pour motiver ses joueurs ; pour faire en sorte qu’ils amènent beaucoup plus de grinta dans les duels", a déclaré Karel Geraerts avant la rencontre au micro d’Erik Libois.

De son côté, l’Union a préparé ce duel comme tant d’autres cette saison, assure son entraîneur. "On ne doit pas trop changer nos habitudes. On fera dimanche ce qu’on fait déjà toute la saison. On va jouer pour gagner. Bien sûr la pression va augmenter semaine après semaine et c’est donc important de bien gérer cela. On sait que rien ne va être décisif cette semaine. On est donc encore très calme et solide. La pression est-elle sur Genk ? Certains disent cela… mais la pression doit également être sur nous car nous sommes également ambitieux."

Des raisons pour être ambitieux et confiant en vue de ces trois derniers matches, Geraerts en a fourni à notre micro. "J’espère que notre collectif, que notre groupe, sera notre atout. Je vois les joueurs remplaçants avec une joie énorme à l’entraînement et je vois beaucoup de qualités. Quels dangers nous guettent ? Je ne vois pas de dangers si on croit en nous-mêmes, si on est sérieux, si on prend chaque match comme on le veut, avec les valeurs de l’Union", a conclu Geraerts.