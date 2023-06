"On est encore des esclaves": les professionnels du nettoyage dénoncent leurs conditions de travail

Le secteur du nettoyage n’est pas reconnu comme métier pénible. Pourtant, selon la CSC, les chiffres sont inquiétants : "En 2018, la CSC Alimentation et Services a organisé sa propre étude au sujet de la pénibilité et des risques de santé du métier de nettoyage. 74% des répondants ont indiqué qu’ils éprouvent des douleurs physiques ou psychiques à cause du travail. Il s’agit surtout de douleurs physiques tels que des maux de dos ou de cou (79,9%), des douleurs dans les articulations (68,3%), des douleurs psychiques telles que le stress (41,1%) et la fatigue ou l’insomnie (37,6%). Les travailleurs ont plus de problèmes de santé à mesure que l’ancienneté augmente", explique le communiqué de presse.

"Les secteurs du nettoyage et des titres-services se situent donc dans le top 10 des secteurs comptant le plus de jours de maladie. En 2021, le taux d’absentéisme dans le secteur du nettoyage était de 9,17% et dans le secteur des titres-services, il était même de 13,24%. Le taux d’absentéisme moyen en Belgique était de 6,13%. Il est clair que le nettoyage est plus éprouvant pour la santé que la moyenne. Il y a aussi beaucoup de malades de longue durée. Une étude récente de Steven Ronsmans (KUL) a montré, sur un grand groupe d’aides ménagères, que les produits de nettoyage ont des effets nocifs sur le système respiratoire, notamment un risque accru de symptômes et d’affections respiratoires de type asthmatique et autres", ajoute le document.

Carine Marchand souffre, elle aussi de nombreux problèmes de santé : "J’ai été opérée des mains et des épaules mais je n’ai eu aucune intervention pour maladies professionnelles. Le mal d’épaule par exemple n’est pas considéré comme lié au travail dans le nettoyage. On a toutes et tous les mêmes symptômes mais on nous dit que non, ça n’a aucun rapport avec notre travail. C’est absurde."

Aujourd’hui les travailleurs et la CSC seront donc dans les rues des grandes villes pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens à leur réalité, ils les inviteront également à signer une pétition qui sera ensuite envoyée aux différents gouvernements compétents.