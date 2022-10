"On essaye d’amortir le choc" : Christie Morreale (PS) détaille le paquet d'aides wallonnes pour contrer la crise énergétique

Sur le front du coronavirus, la ministre se dit satisfaite en ce qui concerne la campagne de vaccination. La moitié des personnes de 65 ans et plus ont été vaccinées. Et la ministre socialiste de s‘en réjouir. C’était l’objectif des scientifiques pour casser la vague (lette) qui devait sévir entre le 15 octobre et le 15 novembre – et dont le pic a déjà été atteint —. Et ainsi de permettre aux hôpitaux de continuer de fonctionner normalement.