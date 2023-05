"On entend davantage d’arrestations pour motif terroriste car les autorités souhaitent communiquer leurs succès", estime Michaël Dantinne (criminologue)

Sept personnes ont été arrêtées jeudi en Flandre orientale et Flandre occidentale, suspectées de planifier un attentat pour le compte d’un groupe fervent partisan du groupe terroriste Etat islamique. La veille, mercredi, c’est un homme âgé de 43 ans suspecté d’être lié à Al-Qaïda qui a été arrêté à Hasselt, dans le Limbourg. Cette personne de nationalité irakienne est présumée en partie responsable de plusieurs attentats à la bombe dans la zone verte de Bagdad (Irak) en 2009 et 2010. Ces attentats, précise le parquet fédéral, ont fait au moins 376 morts et plus de 2300 blessés.

L’Ocam, l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace, n’a pas relevé le niveau de la menace terroriste en Belgique, qui reste à 2 sur une échelle qui comporte quatre niveaux.

Mais que disent ces différents événements de la menace réelle actuelle ? Sont-ils à relier l’un à l’autre, ou à d’autres dossiers existants ? Comment analyser les annonces d’arrestation de potentielles personnes dangereuses ? Tentative d’analyse avec le criminologue de l’ULiège, Michaël Dantinne.

Ces deux dossiers sont-ils liés ?

Ce sont deux dossiers différents. D’abord parce que ce sont deux groupes de gens différents, deux groupes terroristes différents et qui ne sont liés que par le hasard des dates auxquelles ils sont arrêtés. Ils sont aussi différents dans les moyens déployés par la police et dans le développement de l’enquête. Dans le cadre des jeunes Tchétchènes, ils sont apparus dans les radars des enquêteurs pendant la préparation de leurs projets, sans qu’on sache vraiment ce qui les a trahis. Mais les autorités ont voulu les arrêter avant qu’ils puissent se fournir des armes, d’après ce qu’on lit du communiqué. Pour l’Irakien, c’est probablement une enquête de plus longue haleine et peut-être même internationale, si l’on suppose qu’il puisse être recherché pour des faits commis à l’étranger.

Cela permet de montrer que des choses sont faites et de motiver les troupes en interne.

Est-ce que ces deux arrestations coup sur coup disent quelque chose du niveau de la menace ?

Ce sont deux interventions qui surviennent en dehors de tout fait commis mais ça s’inscrit dans un changement de ligne de communication des autorités. Elles étaient parfois pointées du doigt lorsqu’un attentat survenait en disant "mais vous n’avez rien fait pour empêcher ça". Ici, les autorités interviennent et elles souhaitent communiquer quand une opération est un succès, ce qui n’était pas forcément la stratégie il y a quelques années. Cela permet de montrer que des choses sont faites, et ça permet de motiver les troupes en interne. Est-ce que cela veut dire qu’on travaille mieux maintenant qu’il y a plusieurs années ? On ne peut pas le dire sur base de ces informations-là. Mais en tout cas, il y a la volonté de vouloir arrêter des groupes plus tôt qu’avant, tout en ayant assez d’éléments à charge pour le jour où il y aura un procès. Il ne faut en tout cas pas bouder son plaisir de voir des enquêtes qui aboutissent et de voir des gens potentiellement dangereux qui sont repérés et arrêtés.

Est-ce qu’arrêter les gens plus tôt, cela peut justement constituer un manque de preuves pour le reste de l’instruction ?

C’est toujours le point de tension entre policiers et juges d’instruction. Les premiers veulent accumuler un maximum d’éléments avant d’intervenir. Les secondes veulent surtout se protéger de l’opinion publique au cas où un fait surviendrait car c’est sur eux que l’on tombera. Cela dit, la question va se poser dans le dossier des Tchétchènes. On devra mesurer à quel point il est fourni. Ces gens semblaient être en train de chercher des armes, mais était-ce un projet concret ou pour faire du show ? Il faut être prudent sur ce qu’il restera au bout de l’enquête. Les filets sont jetés largement, mais il faudra voir à la fin.

Multiplier les arrestations et communiquer dessus, ça n’aurait pas comme effet pervers d’alimenter une image que l’on a donnée à la Belgique de "repère à terroristes" ?

C’est un peu la quadrature du cercle. Peut-on reprocher à pays de connaître des opérations fructueuses en termes d’arrestations de personnes présumées dangereuses ? C’est compliqué à dire. Il y a quelques années, la critique était inverse : on nous reprochait d’avoir des services inopérants, inefficaces qui n’ont pas pu empêcher les attentats de Paris et de Bruxelles. Cela dit, même cette critique est aujourd’hui remise en question. La semaine dernière, suite à des auditions au procès des attentats de Bruxelles, la presse française a, semble-t-il, changé d’analyse sur l’efficacité des services de renseignements belges en 2015 ou 2016.

Quand on arrête des gens, on baisse le niveau de la menace, on ne l’augmente pas.

Aujourd’hui, apprendre que des opérations sont réussies indique plutôt que les services fonctionnent bien. Et à l’inverse, si des attentats étaient commis, ça n’implique pas forcément un mauvais fonctionnement des services de renseignement puisque l’erreur peut venir d’ailleurs.

Ce à quoi on peut se fier, c’est l’Ocam, l’Organe de coopération pour l’analyse de la menace, dont tout le monde reconnaît la qualité du travail, et cet organe maintient le niveau de la menace à 2. D’ailleurs, c’est normal : quand on arrête des gens, on les met hors d’état de nuire, ça n’augmente pas la menace, mais la fait plutôt baisser.

La menace terroriste est-elle plus diverse et diffuse que pendant les années 2015-2016 ? A l’époque, nous observions surtout des groupes liés à l’Etat islamique. Désormais, on reparle d’Al-Qaïda ou de Tchétchènes dans les cas qui nous occupent aujourd’hui.

Alors, au-delà du terrorisme islamiste, il y a une diversification de la menace de déstabilisation de nos institutions. On peut citer l’extrême-droite, l’extrême-gauche, le comploto-extrêmisme, même l’écologie radicale, les mouvements contestataires ou les groupes anti-establishment. Tout cela est documenté.

Pour ce qui est du radicalisme islamiste, on a peut-être la mémoire courte. Les Tchétchènes par exemple étaient représentés en nombre parmi les combattants de l’Etat Islamique. Vladimir Poutine citait à l’époque entre 5000 à 7000 personnes issues de la grande Russie, dont la Tchétchénie fait partie, partis combattre en Irak et en Syrie. C’est bien plus que les contingents belges ou français. Donc que des Tchétchènes soient attirés par l’idéologie islamiste n’est pas neuf. En revanche, les jeunes Tchétchènes qui ont été arrêtés cette semaine sont probablement trop jeunes pour avoir été eux-mêmes en Irak ou en Syrie il y a une petite dizaine d’années.

Concernant l’homme soupçonné d’être membre d’Al-Qaïda, on ne lui reproche pas des faits commis en Belgique ou une préparation de faits qu’il souhaitait commettre en Belgique. Les informations officielles parlent plutôt de faits commis en Irak en 2009-2010. Et effectivement, Al-Qaïda est moins présent, moins actif en Belgique, mais le groupe n’a jamais cessé d’exister ailleurs. En Somalie par exemple, les Shebab, qui sont un groupe affilié à Al-Qaïda, ont fait de nombreux morts civils l’année dernière dans l’attaque d’un hôtel. Donc on a perdu de vue Al-Qaïda de par un certain nombrilisme belge, mais le mouvement et les idées d’Al-Qaïda ou de l’Etat Islamique continuent à attirer, et peuvent encore permettre une radicalisation qui permet un passage à l’acte.