On en sait un peu plus sur le retour des Inconnus au cinéma

Invités de l'émission du site de référence du 7e art BoxOffice Pro sur YouTube, Philippe Godeau et Renaud Davy, président et directeur de la distribution de Pan-Européenne, qui produira ledit film, ont fait une révélation.

C'est Riad Sattouf qui réalisera ce long-métrage tant attendu par les fans de Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Campan. L'auteur de BD récompensé à de multiples reprises pour Les Cahiers d’Esther et L'Arabe du Futur n'a été cinéaste que sur deux films : sur Les Beaux Gosses en 2009 ou Jacky au royaume des filles en 2014, dans lequel jouait déjà Didier Bourdon. Le scénario reste quant à lui encore secret mais le tournage est prévu pour cette année 2022.

Concernant le retour sur scène, Bernard Campan avait contredit les propos de son ami quelques jours après les révélations lancées sur les ondes de RTL France. L'acteur et humoriste de 64 ans avait tempéré sur BFMTV : "On va en parler, tout simplement, moi je tiens ma ligne. Ça me fait très peur, aujourd'hui, de revenir, les Inconnus, sur scène, après 30 ans d'absence, avec ce qu'on est, nos âges nos physiques. J'aurais l'impression qu'on soit une caricature de ce qu'on a été. J'aurais un peu peur de ça et je suis très réticent là-dessus".