On en est où avec le changement climatique ?

En moins de 200 ans, nous avons émis tant de gaz à effet de serre, que la température moyenne sur terre a augmenté d’1,1°C, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment ?

Concrètement, avec un petit 1,1°C supplémentaire, deux régions du monde sont désormais inhabitables: Une ville du Pakistan, ainsi qu’une autre ville située aux Emirats Arabes Unis.

Dans son dernier rapport, le GIEC amène les preuves scietifique que nous sommes à l’origine de ces catastrophes climatiques et elles arrivent avec 30 ans d’avance sur les prévisions. Le GIEC nous l’explique dans son rapport qu'avec 1 seul petit degré en plus sur terre, une vague de chaleur qui arrive normalement tous les 50 ans nous tombe dessus tous les 10 ans. C’est ce qu’on vit aujourd’hui... Qu'avec 1,5° supplémentaires, c’est la canicule tous les 5 ans. Dans un monde à 3° on cuit littéralement tous les 3 ans, et dans si on passe à 4°, le monde entier devient invivable pour l’être humain.

Actuellement, les politiques climatiques mondiales nous dirigent actuellement tout droit vers un réchauffement de… 3°C ! La bonne nouvelle, c’est que le GIEC nous dit qu’il n’est pas encore trop tard. On peut encore limiter la catastrophe à la seule condition de sortir immédiatement des énergies fossiles et de limiter dès aujourd’hui notre production de gaz à effet de serre.