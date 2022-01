On dompte le lierre grimpant

Le lierre grimpant – Hedera helix – n’est pas une plante parasite mais une simple liane. Ses ventouses qui l’aident à s’agripper partout n’ont aucune fonction absorbante et ne pompent donc pas leur hôte à ses dépens. On peut donc l’utiliser en bordures, en boules dans les allées, … Pour cela, on vous dit comment le bouturer.