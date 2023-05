"On doit tourner la page" : Nacer Chadli met officiellement fin à sa carrière chez les Diables

Comme tous les autres anciens, Chadli a ensuite eu quelques mots, gentils, pour la nouvelle génération. Comme un passage de témoin symbolique, placé sous le signe du respect mutuel : "Il y a de très bons joueurs, ils font devoir faire leurs dents, comme nous, on a dû le faire. On a démarré avec un groupe très jeune. On a pris de l’expérience, on s’est qualifié pour des tournois, on a fait une 3e place en Coupe du monde. J’espère qu’ils feront mieux que nous."

Et puis, cette fameuse question fatidique. Quid de lui ? Chadli va-t-il continuer chez les Diables ? Petit moment de flottement, sourire gêné. Mais finalement peu de suspense et une annonce officielle qui tombe vite : "Pour moi, c’est fini de toute façon. On doit tourner la page. Cela a été une bonne période pour nous tous. La relève est là. Je suivrai leurs exploits. C’est officiel. Je dois encore le communiquer sur Internet mais j’ai donné beaucoup de mon temps. J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer pour mon pays avec des joueurs qui sont devenus des amis, on a vécu des grands moments. Ma plus grande fierté ? Le bronze à la Coupe du monde. C’était historique. Cela va rester comme quelque chose de spécial pendant longtemps. La plupart des personnes me parlent de ce but face au Japon. Mais je suis resté 10-11 ans, je suis très fier de ce que j’ai fait avec ce groupe, en tant que joueur. Les deux Liégeois qui quittent ensemble l’équipe nationale, un symbole ? Oui, un peu…" sourit-il.

Bon vent Nacer et… merci pour tout !