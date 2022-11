On Display débute au XIXe siècle où la profusion d'articles accessibles à la classe moyenne aisée voit se développer des boutiques spécialisées dans tel ou tel domaine. La culture du shopping voit le jour, c'est un passe-temps "agréable et cultivé." L'enseigne, la vitrine et l'étalage caractérisent la boutique. Les plus remarquables deviennent des repères dans la ville. A Bruxelles, Hankar et Crespin, deux figures importantes de l'Art Nouveau réalisent 3 magasins dont celui toujours en activité, de la rue Royale.

En 1896, Paul Hankar et Adolphe Crespin, deux figures majeures de l’Art Nouveau en Belgique réaliseront 3 boutiques à Bruxelles - dont celle toujours en activité rue Royale - "reflet des goûts d’une bourgeoisie progressiste issue de la révolution industrielle belge" écrit le commissaire d'expo Benjamin Stoz.