"On devait se chauffer au four" : Julie a osé demander de l’aide et s’en sort grâce à "L’Eglantier"

Julie a pu rebondir grâce à son courage et à l’aide que lui ont apporté des associations. Aujourd’hui, elle a pu sortir la tête de l’eau, elle a un toit et elle prend sa force dans l’entraide dont elle est témoin. Elle a pu faire des études et trouver un travail qu’elle aime.

Mais ce n’est pas le cas de très nombreuses familles. On ne le rappellera jamais assez mais plus de 80.000 enfants sont victimes de la pauvreté en Belgique francophone. Si on veut que les difficultés impactent le moins possible leur bien-être et leur développement, il faut donner aux associations les moyens de les aider !

Il ne reste plus beaucoup de temps pour agir. Chaque don compte, le vôtre peut faire la différence !