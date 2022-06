On décrypte la hype des transformations physiques sur Youtube !

Aujourd’hui plus que jamais, le sport se pratique aussi sur les réseaux sociaux. De plus en plus de créateurs de contenus proposent de les suivre dans leurs transformations physiques. Avec ce nouveau format, des influenceurs, pas spécialement sportifs à la base, embarquent leurs abonnés dans leur défi de changement corporel. L’Internet Show a décrypté pour vous le phénomène.

Vous avez certainement déjà vu passer des photos de transformations physiques “avant/après” dans votre fil d’actualité Instagram. Pour la plupart, ces posts témoignent une perte de poids conséquente suite à un programme de quelques semaines ou mois. Ça cartonne sur la toile et forcément, ça donne des idées de contenus à des influenceurs de tous les horizons, qui décident de tenter l’expérience.

La dernière transformation physique la plus suivie est sans aucun doute celle des papas de Youtube aux 7 millions d’abonnés, McFly et Carlito. Fin 2019, le duo décide de se lancer le défi de perdre du poids et de se muscler. Sous les conseils de leur coach Akim Body Management, les deux Youtubeurs commencent alors un programme strict pendant un an afin de reprendre leur corps et leur apparence en main. Leur transformation fait des millions de vues et douze mois plus tard, le résultat est bluffant.

Pareil pour le jeune Youtubeur français Mastu qui a lui aussi explosé les compteurs de vues quelques mois plus tard avec une transformation physique impressionnante en seulement dix mois ! Il récolte près de cinq millions de vues sur sa vidéo et des centaines de commentaires affirmant que sa transformation est "motivante" et pousse ses abonnés à faire de même.

En plus de motiver sa communauté à se mettre au sport, la transformation de Mastu a aussi inspiré Inoxtag. La nouvelle tête d’affiche du youtube game s’est donnée deux mois pour devenir super musclé. En vrai fan de mangas et d’animés, Inoxtag s’est associé à Manga Workout, un coach sportif qui lui a construit un programme sur mesure en fonction de ses mangas préférés.

Ces créateurs de contenus l’ont en tout cas bien compris, à l’ère du sport connecté, les abonnés sont plus que friands de ces incroyables transformations physiques. Des communautés se forment facilement autour de ces challenges, parfaitement documentés sur les chaînes respectives de ces influenceurs en tous genres. Et pour certains, cette hype des transformations les pousse à se mettre au sport. Et ça, on valide !

Retrouvez la séquence vidéo ci-dessous et le replay de l’émission ici ! L’Internet Show, c’est tous les jeudis en deuxième partie de soirée sur Tipik et sur Auvio.