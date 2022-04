"On décroche Zemmour!" : la présidentielle 2022... tout un fromage ( part de meule n°6, les vignobles de Touraine)

Pour le moment, il faut encore un peu de temps avant que l’affaire tourne rond. Ce qui n’empêche pas Coraline, de nature optimiste, de voir les choses du bon côté : " Le matin, je m’occupe d’enfants handicapés. C’est ça que je veux faire de ma vie. Mais il a quand même une certaine charge émotionnelle. Alors l’après-midi, dans les vignes, ça me vide un peu la tête ". Et puis il y a les amis qui travaillent aussi dans le domaine, et le fait d’être aussi en contact avec la nature. Une écologie que la jeune femme perçoit de plus en plus présente dans le monde du vin. " On se rend compte de ce qu’on a abîmé par le passé. Et les choses évoluent. On laisse plus de temps à la nature, les cultures bio s’imposent de plus en plus. Et moi qui suis très attentive aux animaux, ça me réjouit de voir qu’on les utilise à nouveau. Les moutons pour entretenir les vignobles, les chevaux pour labourer entre les rangées… "

On arrivera à faire bouger les choses. Il faut semer tout autour de nous, et on récoltera de belles choses

Coraline aime sa région. Ce vignoble de Bourgueil et plus généralement cette Touraine riche, accueillante, au climat doux, gastronomiquement riche et " à la belle histoire à transmettre ". " La solidarité est bel et bien là " souligne la jeune femme polyvalente. " Il faut y croire, en l’avenir, insiste-t-elle. On arrivera à faire bouger les choses. Il faut semer tout autour de nous, et on récoltera de belles choses ". Bouffée d’optimisme au milieu des vignes.